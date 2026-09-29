Appena sei reti segnate in cinque giornate di Serie A, ma un potenziale offensivo da innescare che è in grado di portare in doppia cifra ben quattro giocatori.

Sono i numeri della passata stagione a raccontare che l'attacco viola, fra centravanti ed esterni offensivi, lo scorso anno è andato in rete per quaranta volte totali con quattro pedine che adesso occupano la fase avanzata della Fiorentina.

Tutti nuovi, arrivati in estate, prendendo il posto di giocatori come Kean e Gudmundsson, l'unico ad arrivare a dieci centri nel 2025-26 fra campionato e Coppe mentre Moise si era fermato a nove. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.