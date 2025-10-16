Negli ultimi giorni è emersa una forte irritazione in casa Milan per la gestione di Christian Pulisic durante la sosta con la nazionale statunitense. L’esterno era arrivato in ritiro già alle prese con un fastidio alla caviglia, ma nonostante ciò il commissario tecnico degli USA ha deciso di schierarlo comunque, costringendolo poi a lasciare il campo dopo mezz’ora nella seconda partita per un aggravamento dell’infortunio.
Gazzetta: “Il Milan è furioso a 3 giorni dalla Fiorentina!”. Cosa è successo
Le condizioni del giocatore destano ora grande preoccupazione, e la sua assenza per la prossima gara contro la Fiorentina è già certa. Se si trattasse solo di un forfait momentaneo, il Milan potrebbe contare su alternative valide come Leão o Chukwueze, ma il timore è che il problema sia più serio del previsto.
Il club rossonero e lo staff tecnico attendono con ansia l’esito dei primi esami medici, che chiariranno la reale entità dell’infortunio e i tempi di recupero. In via Aldo Rossi prevale l’amarezza per una gestione giudicata poco prudente da parte della nazionale americana, che rischia di privare il Milan di uno dei suoi giocatori più importanti in un momento delicato della stagione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
