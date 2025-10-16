Gazzetta: “Il Milan è furioso a 3 giorni dalla Fiorentina!”. Cosa è successo

Negli ultimi giorni è emersa una forte irritazione in casa Milan per la gestione di Christian Pulisic durante la sosta con la nazionale statunitense. L’esterno era arrivato in ritiro già alle prese con un fastidio alla caviglia, ma nonostante ciò il commissario tecnico degli USA ha deciso di schierarlo comunque, costringendolo poi a lasciare il campo dopo mezz’ora nella seconda partita per un aggravamento dell’infortunio.

Le condizioni del giocatore destano ora grande preoccupazione, e la sua assenza per la prossima gara contro la Fiorentina è già certa. Se si trattasse solo di un forfait momentaneo, il Milan potrebbe contare su alternative valide come Leão o Chukwueze, ma il timore è che il problema sia più serio del previsto.