CorSport: “Pioli e quel rimprovero ad Allegri. Adesso è a un passo dal dirupo”

Il Corriere dello Sport su Stefano Pioli
Il Corriere dello Sport si sofferma su Stefano Pioli e sul suo passato al Milan. La situazione alla Fiorentina preoccupa e non poco, con la sfida di San Siro che diventa decisiva:

Che Stefano Pioli guardasse dal primo giorno del ritorno a Firenze al suo passato e al Milan è documentato da un piccolo episodio. Nel giorno del raduno viola rimproverò pubblicamente Allegri reo di aver dimenticato la Fiorentina nel citare le concorrenti alla zona Champions. Spiegò Stefano, ripetendo un metodo che qualche volta aveva utilizzato anche a Milanello: «Ho ritagliato quel foglio di giornale e l’ho appeso nello spogliatoio del Viola Park!». Avrebbe voluto presentarsi nella Milano rossonera con un’altra classifica e un’altra ambizione dichiarata. Sarà una spinta in più per provare a sollevarsi a un passo dal dirupo come gli accadde puntualmente proprio ai tempi del suo Milan.

