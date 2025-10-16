CorSport sul Milan: “Oggi esami per gli infortunati. Due sono recuperabili”

In casa Milan la sosta Nazionali ha portato bruttissime notizie: fanti i giocatori tornati con un infortunio. Oggi gli esami clinici per capire se potranno essere a disposizione per la gara contro la Fiorentina di domenica

16 ottobre 2025

La notte americana ha causato una ferita nelle certezze del Milan e di Massimiliano Allegri: Christian Pulisic ha subito un problema muscolare durante l'amichevole tra gli Stati Uniti e l'Australia; il numero 11 statunitense, già non al meglio della condizione per il fastidio alla caviglia che gli aveva fatto saltare buona parte del primo match contro l'Ecuador, è stato costretto al cambio dopo mezzora dal fischio d'inizio. Come scrive il Corriere dello Sport, colpa di due duri interventi del difensore australiano Jason Geria, il quale ha prima falciato Pulisic palla al piede, poi lo ha sgambettato da dietro tentando un fallo tattico; l'attaccante, cercando di resistere all'avversario, ha continuato la corsa facendo un movimento stonato: da lì il dolore alla coscia e la sostituzione.

Pulisic è uscito dal campo con le sue gambe e ha preso il primo aereo per l'Italia: oggi sosterrà gli esami clinici, atti a capire se la prima diagnosi del ct statunitense Mauricio Pochettino di un problema al bicipite femorale sia corretta, valutandone poi l'entità e i tempi di recupero.

Il punto — Il problema di carattere muscolare, comunque, autorizza al pessimismo in vista del match di domenica contro la Fiorentina (LA SITUAZIONE). Allegri sta già studiando le strategie in caso di assenza del miglior giocatore rossonero (assieme a Modric) di questo inizio di stagione: contro la Viola, giocheranno due tra Santiago Gimenez, Rafael Leao e Christopher Nkunku. Il messicano si rivedrà a Milanello nella giornata di oggi, mentre il portoghese sarà già al quarto allenamento della settimana, seguito dai due del francese, rientrato ieri nei ranghi dopo la parentesi con gol in nazionale.

Potrebbe a sorpresa tornare a disposizione prima del previsto, invece, il belga Alexis Saelemaekers: il dolore al flessore destro è quasi scomparso, ma solo gli esami clinici diranno al tecnico rossonero se sarà possibile utilizzarlo già domenica contro la Fiorentina. Stesso discorso per Adrien Rabiot, rientrato ieri in Italia: il francese ha subito una botta al polpaccio in nazionale e oggi sosterrà una visita medica; se tutto sarà in linea, domenica sarà titolare a centrocampo. Da valutare anche la condizione di Pervis Estupiñan, reduce da una botta alla caviglia nel primo match della sosta con l'Ecuador e non impiegato nella seconda amichevole contro il Messico. In caso di forfait, pronto Davide Bartesaghi.