La nazionale italiana si prepara agli spareggi in programma a marzo. Prima di allora Gattuso allenerà gli azzurri sono nei giorni precedenti alle ultime due sfide che varranno per il gruppo di qualificazione alla Coppa del Mondo. Poi saranno le indicazioni del campionato in autunno e inverno a determinare la lista dei convocati di marzo.
Gazzetta: “Al via gli esperimenti di Gattuso. Nicolussi e Piccoli sperano”
Intanto, però, il ct vuole vedere in una partita ufficiale alcuni degli elementi che ha chiamato e ai quali ha dato poco stazione. Tra i convocati di questo ottobre - scrive La Gazzetta dello Sport - Gattuso ha inserito Nicolussi Caviglia e poi lo ha mandato in tribuna entrambe le volte. Se con la Fiorentina continuerà a trovare spazio, anche Rino cercherà di vederlo all'opera in mezzo al campo. Del ruolo di regista davanti alla difesa ha un'interpretazione meno fisica e più geometrica rispetto a Locatelli e Cristante che ha scalato posizioni.
La Gazzetta dello Sport si sofferma anche su Roberto Piccoli. A novembre può essere il suo momento nonostante la scelta del doppio centravanti e le gerarchie (Kean, Retegui ed Esposito stanno facendo benissimo, idem Raspadori) non lascino molti margini di manovra.
