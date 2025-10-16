Gazzetta: “Al via gli esperimenti di Gattuso. Nicolussi e Piccoli sperano”

Intanto, però, il ct vuole vedere in una partita ufficiale alcuni degli elementi che ha chiamato e ai quali ha dato poco stazione. Tra i convocati di questo ottobre - scrive La Gazzetta dello Sport - Gattuso ha inserito Nicolussi Caviglia e poi lo ha mandato in tribuna entrambe le volte. Se con la Fiorentina continuerà a trovare spazio, anche Rino cercherà di vederlo all'opera in mezzo al campo. Del ruolo di regista davanti alla difesa ha un'interpretazione meno fisica e più geometrica rispetto a Locatelli e Cristante che ha scalato posizioni.