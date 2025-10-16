CorSport rivela: “Stefano Pioli sta pensando a un cambio in difesa”

Il Corriere dello Sport si sofferma su un possibile cambio in difesa. Infatti, Marin Pongracic potrebbe lasciare spazio a Pietro Comuzzo:
Pioli cambia qualcosa in difesa?
Proprio in considerazione della forma fisica non ottimale di Pongracic può prospettarsi un'occasione per Comuzzo, che da dopo la gara col Napoli del 13 settembre è stato schierato poco più di un quarto d’ora tra campionato e Conference League. Presumibilmente Pablo Marí e Ranieri completeranno il reparto davanti a De Gea. Venendo al centrocampo non è in discussione l’impiego di Dodo sulla fascia destra, così come scalpita Nicolussi Caviglia rientrato dalla settimana di sosta passata in tribuna. Aumentano le quotazioni di Mandragora, e occhio a Fazzini che viaggia verso una maglia da titolare.
