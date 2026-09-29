Atta è alla ricerca della sua migliore condizione
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Gli allenamenti della Fiorentina riprenderanno domani al Viola Park dopo due giorni di riposo. Oggi gode di ventiquattro ore libere anche Arthur Atta che ieri si era invece allenato in modo personalizzato per ritrovare la condizione atletica. La settimana terminerà per tutto il gruppo (eccetto gli otto nazionali) sabato con un'amichevole, prima di altri due giorni di stacco per poi fare una full immersion al centro sportivo di Bagno a Ripoli per preparare la trasferta di Genova. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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