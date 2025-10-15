Gazzetta: “Gudmundsson nella Fiorentina fa una cosa che nell’Islanda non fa”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul ruolo ricoperto da Gudmundsson in Nazionale e da quello invece visto con l'Islandese. C'è una sostanziale differenza:
Nell'Islanda viene utilizzato in prevalenza in un 4-2-3-1 molto dinamico, dove in fase di non possesso Gudmundsson agisce da mezzala, sacrificandosi pure in copertura e in fase di possesso diventa invece molto verticale, come in occasione del secondo assist contro la Francia (il primo in realtà è stato molto casuale) con un vero attacco alla profondità. La reale differenza è che con l'Islanda si abbassa molto meno a ricevere il pallone sulla linea dei centrocampisti e agisce quasi sempre sulla trequarti, dove riceve tanti palloni. Con l'Islanda ha collezionato 7 gol e 5 assist nelle ultime 9 uscite e nell'ampio repertorio figura perfino una rete di testa con l'Ucraina.
