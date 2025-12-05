Gazzetta: “Gudmundsson ancora un mistero. Si può fare a meno di lui?”

La Fiorentina è ancora alla ricerca del miglior Albert Gudmundsson. L'avventura fiorentina dell'islandese, come scrive la Gazzetta dello Sport, è ancora un mistero. I viola possono fare a meno di lui? L'ex Genoa divide, anche se è il miglior marcatore stagionale della Fiorentina. Aldilà dei gol, il suo impatto è ancora troppo flebile, con pochi tiri e poche occasioni create. Nelle ultime due di A è entrato dalla panchina, senza incidere. Da capire se Vanoli a Reggio Emilia lo schiererà dietro a Piccoli e Kean. Adesso la testa è sgombra, dopo la bella notizia sul processo. Firenze aspetta ancora Albert Gudmundsson.