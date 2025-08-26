Gazzetta: “Gud deve esprimere il suo potenziale. Difficile Piccoli resti in panchina”

Pioli deve trovare il miglior Gudmundsson

Redazione VN 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 10:16)

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle cose che non hanno funzionato nella gara contro il Cagliari. Un problema è stato Gudmundsson. Il tecnico lo lascia libero di inventare, muovendosi a suo piacimento. Ma a Cagliari l'islandese si è visto solo quando ha trovato con una gran palla da destra la testa di Mandragora.

Gud deve riuscire ad esprimere il suo enorme potenziale, visto quando il club ha creduto in lui. Già da ieri l'allenatore ha cominciato a studiare le mosse per la prima trasferta di campionato, domenica contro il Torino. Il recupero di Mandragora è importante in varie ottiche: sia nel 3-5-2 con Rolly che può giocare al posto di Ndour e di Sohm, sia nell'ipotesi in cui si possa tornare al modulo che prevede un trequartista, Gud, dietro due punte, Kean e il nuovo arrivato Piccoli.

In precampionato Pioli era partito da questa idea, ma con Dzeko. Che sarà un'arma tattica. E se Piccoli è costato 24 milioni più bonus è difficile che resti tanto in panchina. Può essere usato in più modi ma è certo che il bergamasco sarà un attore protagonista.