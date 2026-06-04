Gazzetta: “Grosso vuole un 4-3-3. Questi nomi possono arrivare da Sassuolo”

Sarebbero perfetti Laurienté e Volpato che già conoscono i movimenti e le richieste di Grosso

Redazione VN 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 08:42)

La Fiorentina, per il 4-3-3, dovrà andare a cercare tutti gli esterni d'attacco, ruolo completamente scoperto dopo i mancati riscatti di Harrison e Solomon che sono tornati nei rispettivi club.

E se si andasse a pescare ancora nel Sassuolo, sarebbero perfetti Laurienté e Volpato che già conoscono i movimenti e le richieste di Grosso. La dinamicità e il saper andare a cercare subito il centravanti saranno le carte per rendere la manovra efficace.

In generale dovrà essere una squadra equilibrata, compatta e sopratutto riconoscibile con una sua chiara identità. Starà poi all'abilità del tecnico valorizzare i singoli, come ha già fatto in neroverde. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.