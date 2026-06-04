CorSport: “Nasce la Fiorentina di Grosso. Ecco quanti rinforzi serviranno”

Il mercato della Fiorentina ruoterà attorno alle esigenze del 4-3-3 che Fabio Grosso porterà con sé da Sassuolo . Le valutazioni sui giocatori attualmente in rosa saranno limitate, mentre le attenzioni principali saranno rivolte ai rinforzi necessari per costruire una squadra adatta alle idee del nuovo tecnico. Molto dipenderà anche dal futuro di Moise Kean: una sua permanenza o cessione potrebbe influenzare in modo significativo numero e qualità degli investimenti estivi.

Le priorità riguardano soprattutto la difesa. La società è alla ricerca di due esterni per far fronte alla probabile rivoluzione sulle fasce, tra la partenza ormai annunciata di Dodô, l'incertezza legata a Robin Gosens e il possibile addio di Fortini. Tra i nomi seguiti c'è quello dell'israeliano Roy Revivo, mentre per il centro della difesa la Fiorentina punta ad aggiungere un elemento di spessore, senza abbandonare la pista che porta al brasiliano Viery del Gremio.

Anche centrocampo e attacco necessitano di interventi importanti. In mediana serviranno un'alternativa a Fagioli e un altro centrocampista da affiancare a Ndour e Mandragora. Davanti, invece, il progetto prevede addirittura quattro nuovi esterni offensivi per completare il tridente immaginato da Grosso. In cima alla lista dei desideri figurano Cristian Volpato e Armand Laurienté, due profili già conosciuti e apprezzati dal tecnico durante la sua esperienza al Sassuolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.