CorFio: “Commisso, nessun passo indietro. Ridurre i costi, ma con una squadra forte?”

Giuseppe Commisso ha lanciato un messaggio chiaro al mondo Fiorentina: la salvezza non può rappresentare l'obiettivo

Redazione VN 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 08:16)

Giuseppe Commisso ha lanciato un messaggio chiaro al mondo Fiorentina: la salvezza non può rappresentare l'obiettivo del club, ma soltanto il punto di partenza per ripartire dopo una stagione deludente. Nel videomessaggio pubblicato sui canali ufficiali viola, il presidente ha invitato l'ambiente a trasformare le difficoltà dell'ultimo anno in uno stimolo per costruire una squadra più forte, ribadendo la volontà di affrontare il futuro con coraggio, ambizione e senza "pensare in piccolo", soprattutto in vista dell'avvicinarsi del Centenario della società.

Le parole del patron arrivano alla vigilia del viaggio negli Stati Uniti di Alessandro Ferrari e Fabio Paratici, chiamati a confrontarsi con la proprietà sulle strategie future. Commisso ha elogiato il nuovo direttore sportivo, definendolo una figura fondamentale per la ripartenza del club grazie alla sua esperienza e alla sua capacità di gestire momenti complessi. Sul tavolo dell'incontro di New York ci saranno soprattutto il budget per il mercato e il piano per ridurre il monte ingaggi, mantenendo però elevata la competitività della squadra che sarà affidata a Fabio Grosso.

Nel confronto con la proprietà si parlerà anche dello stadio Franchi. Commisso ha confermato la volontà della Fiorentina di continuare a collaborare con il Comune per completare la riqualificazione dell'impianto, con l'obiettivo di regalare ai tifosi una struttura moderna e all'altezza della storia viola. Restano però da chiarire diversi aspetti legati al finanziamento del secondo lotto dei lavori e ai tempi dell'intervento, considerando che entro il 31 luglio Firenze dovrà presentare la propria candidatura per ospitare alcune gare di Euro 2032. Dopo i messaggi e le promesse, adesso saranno le decisioni dell'incontro americano a delineare il futuro del club. Lo scrive il Corriere Fiorentino.