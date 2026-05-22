L'infortunio di Fabiano Parisi potrebbe aver cambiato i piani di Fabio Paratici per l'attacco. Infatti, con l'ex Empoli che starà fuori fino a novembre, servirà trovare un suo sostituto.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Futuro Solomon, cambia tutto! Ecco cosa vuole fare Paratici”
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Gazzetta: “Futuro Solomon, cambia tutto! Ecco cosa vuole fare Paratici”
sono chance in più per Manor Solomon di restare, pure lui arrivato in affitto a gennaio
Per questo motivo qualche ci sono chance in più per Manor Solomon di restare, pure lui arrivato in affitto a gennaio senza obbligo di riscatto: visti gli ottimi rapporti con il Tottenham il diesse Fabio Paratici proverà a rinegoziare la cifra con il club inglese e con un cospicuo sconto l'ala israeliana potrebbe pure rimanere. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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