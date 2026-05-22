CorFio: “Cosa risulta sulla possibile permanenza di Vanoli a Firenze”

Nonostante il lavoro di Vanoli abbia migliorato la situazione nel girone di ritorno, la stagione resta giudicata insufficiente

Redazione VN 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 08:04)

La Fiorentina affronta l’Atalanta nell’ultima partita di stagione come un passaggio ormai proiettato al futuro. L’obiettivo immediato è limitato: raggiungere la decima vittoria in Serie A e salvare almeno un bilancio sportivo minimo, dopo una stagione complicata e con numeri inferiori rispetto all’anno precedente. Il confronto con la gestione passata evidenzia infatti un forte arretramento in classifica e risultati complessivamente deludenti.

Nonostante il lavoro di Vanoli abbia migliorato la situazione nel girone di ritorno, la stagione resta giudicata insufficiente sia nei punti sia nella continuità di gioco. Il tecnico ha ricompattato una squadra inizialmente in difficoltà, ma le prestazioni convincenti sono state poche e isolate, con un’identità ancora fragile e discontinua. Per questo motivo il suo futuro sulla panchina viola appare incerto.

Il vero tema, però, è già il rilancio della prossima stagione. Fabio Paratici dovrà costruire un progetto di rifondazione basato su pianificazione, equilibrio e scelte chiare, con l’obiettivo di riportare la Fiorentina in zona europea. La gara contro l’Atalanta diventa così soprattutto un’occasione per ringraziare Vanoli per aver risollevato una squadra in grande difficoltà e per chiudere una stagione difficile prima di aprire un nuovo ciclo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.