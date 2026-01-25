La sofferenza è una verità scolpita nello statuto del tifoso. E il popolo viola - già prostrato nel ricordo prepartita del presidente Rocco Commisso - deve rassegnarsi al fatto che sarà ancora una stagione di tormenti.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Fiorentina, rassegnati. Questa sarà una stagione di tormenti”
Altro che seconda vittoria di fila per mettere finalmente la testa fuori dall'acqua contro un'avversaria diretta, la Fiorentina cade per la prima volta nel 2026 e il bis tocca invece a un Cagliari sempre più definito, che doppia la vittoria sulla Juve e si allontana dalla zona rossa. Protagonista, una volta di più, Marco Palestra: corsa e cross perfetto per lo 0-1 di Kilicsoy, poi primo gol in A con un poderoso affondo per arrivare puntuale sul contropiede guidato da Obert e rifinito da Sebastiano Esposito per lo 0-2.
Il fratello maggiore di Pio è un altro giocatore in crescita mostruosa: regista occulto nel sistema di Pisacane, che lo lascia libero di associarsi con i compagni con tocchi, affondi, intuizioni. Il resto lo fa una difesa magistralmente guidata da Luperto e qualche furbizia indispensabile per chi naviga acque pericolose in cui ogni secondo diventa prezioso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
