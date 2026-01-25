Gazzetta: “Fiorentina, rassegnati. Questa sarà una stagione di tormenti”

La sofferenza è una verità scolpita nello statuto del tifoso. E il popolo viola - già prostrato nel ricordo prepartita del presidente Rocco Commisso - deve rassegnarsi al fatto che sarà ancora una stagione di tormenti.

Altro che seconda vittoria di fila per mettere finalmente la testa fuori dall'acqua contro un'avversaria diretta, la Fiorentina cade per la prima volta nel 2026 e il bis tocca invece a un Cagliari sempre più definito, che doppia la vittoria sulla Juve e si allontana dalla zona rossa. Protagonista, una volta di più, Marco Palestra: corsa e cross perfetto per lo 0-1 di Kilicsoy, poi primo gol in A con un poderoso affondo per arrivare puntuale sul contropiede guidato da Obert e rifinito da Sebastiano Esposito per lo 0-2.