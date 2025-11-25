Quanto conta la Conference League? Questo è un po' il tema di questi giorni, visto la complicata situazione della Fiorentina in campionato.Paolo Vanoli deve gestire le energie, perché domenica ci sarà la sfida a Bergamo contro l'ex Raffaele Palladino.
Gazzetta: "Fiorentina, la Conference conta. Europa il prossimo anno? E' dura"
Gazzetta: “Fiorentina, la Conference conta. Europa il prossimo anno? E’ dura”
Per questo motivo la Gazzetta dello Sport analizza la situazione commentando così: "La Fiorentina è chiamata a fare risultato per andare avanti più possibile in Conference, visto che in campionato sarà difficile acchiappare un posto in Europa".
E' chiaro quindi che la Fiorentina non si può permettere nessun tipo di passo falso, nemmeno in Europa. Allo stesso tempo, Paolo Vanoli è pronto a far ruotare la rosa per gestire meglio le energie.
