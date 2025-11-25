CorSport e la Conference: “Vanoli vuole tenere le energie per il campionato”

Il Corriere dello Sport sulla Conference League

Redazione VN 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 08:28)

Dopo un giorno di pausa, la Fiorentina torna ad allenarsi in vista della sfida di Conference League contro l’Aek Atene, in programma giovedì al Franchi. L’impianto si presenterà nella sua tradizionale atmosfera europea, anche se al momento sono stati venduti poco più di 6.000 biglietti, ai quali si aggiungeranno circa 1.300 tifosi ospiti. I viola arrivano alla quarta giornata del maxi-girone con sei punti, frutto di due vittorie e una sconfitta contro il Mainz.

In questo periodo complicato, molti tifosi percepiscono la Conference League come una possibile distrazione rispetto alle difficoltà del campionato. La priorità resta infatti risalire la classifica di Serie A, dove la squadra sta vivendo un momento di grande sofferenza e ha bisogno di ritrovare fiducia e risultati.

Allo stesso tempo, però, l’Europa può rappresentare una risorsa: negli ultimi anni le partite del giovedì hanno spesso offerto alla Fiorentina un ambiente più sereno e propizio per ritrovare ritmo e morale. Vanoli spera che anche questa volta l’impegno europeo possa generare energie positive utili a rilanciare la squadra nel weekend. Lo scrive il Corriere dello Sport.