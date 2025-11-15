Gazzetta, Fiorentina-Juve: “Kean vuole esserci”. Quando può rientrare in gruppo

Le ultime secondo La Gazzetta dello Sport sulla recupero dell'infortunio di Moise Kean

Redazione VN 15 novembre - 08:15

"Moise Kean vuole esserci". La sfida contro la Juventus è segnata in rosso sul suo calendario, e al Viola Park cresce la fiducia di rivederlo in campo. L’infortunio è stato solo un colpo alla tibia, niente di muscolare: doloroso, fastidioso, ma non tale da fermarlo a lungo. E lui, più di tutti, spinge per tornare.

La botta, la ricaduta e lo stop forzato — Il primo colpo lo aveva rimediato in allenamento, poi a Mainz ne ha preso un altro nello stesso punto. Ha stretto i denti fino al 90’, ma il dolore lo ha costretto a saltare la trasferta di Genova e anche la convocazione in Nazionale. Una pausa inevitabile proprio mentre la squadra avrebbe avuto bisogno del suo peso offensivo.

Il lavoro al Viola Park — La sosta ha permesso allo staff di seguirlo con calma: terapie, esercizi mirati e un po’ di campo. Kean sta reagendo bene. Vanoli spera di riaverlo per il 22 novembre e il rientro in gruppo potrebbe avvenire già nei prossimi giorni, quando gli allenamenti riprenderanno a pieno ritmo.

Un incrocio che vale doppio — Per Kean, Juventus non è una partita come le altre. Lì è cresciuto, e in panchina oggi c’è Spalletti, lo stesso che lo aveva rilanciato in Nazionale un anno fa. Una sfida che tocca corde particolari e che l’attaccante vuole vivere da protagonista, magari tornando a colpire proprio contro la sua ex squadra.

Il nuovo Kean: più responsabilità, meno parole — Oltre ai gol (finora due, contro Roma e Bologna), è cambiato il suo atteggiamento. Kean sente addosso il peso della squadra, parla poco e lavora molto. Vuole aiutare la Fiorentina a uscire dal fondo della classifica e tornare sui ritmi dell’anno scorso, quando proprio in questo periodo iniziò la sua scalata.