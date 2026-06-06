Gazzetta: “Fiorentina, i tempi di Grosso. Poi l’incontro con Commisso, i temi”

Dopo il fine settimana verranno fatte le mosse ufficiali per il nuovo allenatore, Fabio Grosso che si legherà ai viola fino al 2028

Redazione VN 6 giugno - 06:23

La prossima settimana fa rima con futuro perché è quella in cui si butteranno tutte le basi per la prossima stagione: dopo il fine settimana verranno fatte le mosse ufficiali per il nuovo allenatore, Fabio Grosso che si legherà ai viola fino al 2028 (con opzione per un altro anno), ma saranno anche i giorni in cui i dirigenti della Fiorentina voleranno negli Stati Uniti dalla famiglia Commisso, per sette giorni, dall'8 al 15 giugno.

Grosso e Paratici — Il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici partiranno lunedì e sarà anche la prima volta che il nuovo d.s. vedrà di persona il presidente Giuseppe e sua madre Catherine. Sul tavolo tanti argomenti per guardare alla prossima stagione e in generale al futuro del club a lungo termine perché la programmazione è quadriennale. Prima di tutto però ci sarà da capire il budget a disposizione per questo mercato estivo.

In viaggio — Ma non saranno soltanto i numeri quelli su cui confrontarsi, visto che saranno momenti preziosi pure per conoscersi, con quel concetto di "famiglia viola" che era tanto caro a Rocco e ora lo è per suo figlio. Intanto il club ieri sera ha salutato ufficialmente Paolo Vanoli, ringraziandolo «per la professionalità, la passione e il coraggio» con cui ha portato la squadra alla salvezza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.