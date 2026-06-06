CorSport: “Paratici vuole 2 nomi, ma costano troppo. Un giocatore per Volpato”

Volpato di sicuro dei tre è quello che costa meno (una quindicina di milioni, contro i venti-venticinque di Laurienté e i trenta di Koné)

Redazione VN 6 giugno - 06:19

Laurienté, Koné e Volpato. Sono questi i giocatori che Grosso vorrebbe portarsi a Firenze.Partendo dal primo, fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2029, l’esterno ivoriano di origini caraibiche ha gli occhi addosso di mezza Europa, combinazione ideale di tecnica, corsa e dribbling per esaltare il 4-3-3 di Grosso e di numerosi altri tecnici, non ultimo Vincenzo Italiano che lo avrebbe voluto al Bologna e che adesso ha messo in cima alla lista degli acquisti del Besiktas dopo essere volato ieri in Turchia per firmare con i bianconeri di Istanbul: insomma, per i motivi succitati e per la distanza da sempre da aste o qualcosa che ci somigli, l’interesse della Fiorentina per Laurienté andrà presto declinato con il verbo al passato.

Koné — E il discorso varrà quasi sicuramente anche per Koné, tra l’altro indiziato a fare il percorso Sassuolo-Firenze ancora prima di Grosso, essendo il canadese con natali in Costa d’Avorio uno dei centrocampisti preferiti di Paratici e seguito già durante il campionato. Poi, le vicende di campo hanno preso il sopravvento e quando i neroverdi sono stati al Franchi lo scorso 26 aprile non erano i tempi giusti per provare ad abbozzare una trattativa, col risultato che adesso Koné ha gli occhi addosso della mezza Italia che conta in classifica e quelli di tante altre società straniere. In parole povere, se il Sassuolo deciderà di privarsene sarà per una cifra inaccessibile per la Fiorentina.

Volpato — Volpato di sicuro dei tre è quello che costa meno (una quindicina di milioni, contro i venti-venticinque di Laurienté e i trenta di Koné) e, soprattutto, nell’operazione può andare il riscatto di Nzola in direzione contraria. È giovane (23 anni a novembre), ha dimostrato buone cose, ha ampi margini di crescita e, come detto, sta benissimo nel tridente offensivo che Grosso utilizzerà per attaccare secondo usi e costumi non solo dell’esperienza in Emilia: siccome di esterni alla formazione viola ne servono tre e forse quattro, ad aprire gli arrivi può essere l’italo-australiano. Con il Mondiale da giocare, però, non subito. Lo scrive il Corriere dello Sport.