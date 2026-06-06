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Corriere dello Sport

CorSport: “Ecco i 3 giocatori del Sassuolo chiesti da Grosso a Paratici”

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Ecco perché la Fiorentina punta su Cristian Volpato per il viaggio Sassuolo-Firenze insieme a Grosso. Ma non solo
Redazione VN

È un classico: l’allenatore cambia panchina e si porta dietro un calciatore. Uno di cui la nuova squadra ha bisogno, uno perfetto per il sistema di gioco anch’esso tramandato da una parte all’altra nel segno della continuità tecnico-tattica: ecco perché la Fiorentina punta su Cristian Volpato per il viaggio Sassuolo-Firenze insieme a Grosso.

Volpato

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L’italo-australiano, che intanto è passato dalla Under 21 azzurra alla Nazionale “Aussie” con cui disputerà il Mondiale, è perfetto per il 4-3-3 del tecnico romano ed è il più accessibile tra i rinforzi indicati dallo stesso Grosso che farebbero comodo al club viola nell’opera di ricostruzione. Ma anche per questa ragione ci sono mille cose da combinare, in primis l’aspetto economico e Paratici dovrà essere molto bravo bilanciare le esigenze.

Gli altri

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Il viaggio da lunedì in America servirà a disegnare i contorni esatti degli investimenti sul mercato, però già così il ds sa che far quadrare (riducendolo) il monte ingaggi e stare dentro al budget stanziato dalla famiglia Commisso sarà impresa complicata. Ecco perché, in questo caso specifico legato soprattutto ai volgari soldi, Armand Laurienté e Ismael Koné, gli altri due favoriti dell’allenatore scelto per cercare di rilanciare la Fiorentina, non potranno arrivare a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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