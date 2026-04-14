La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla rosa della Fiorentina. Senza Kean, Fagioli, Gudmundsson, Brescianini, Parisi e Fortini e Rugani di nuovo titolare dopo il disastro di Udine, Paolo Vanoli stavolta ha preparato bene la partita, tornando al 4-1-4-1 con Mandragora play, Fazzini esterno alto e i due mediani, Ndour e Fabbian, uno a cercare di spezzare il gioco altrui e l'altro a galleggiare sulla trequarti. Consapevole della poca qualità dovuta alle assenze, la Viola ha accettato intelligentemente di lasciare il palleggio agli avversari, cercando di sfruttare la superiorità numerica in mezzo per rubare palla e ripartire.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta elogia Vanoli: “Tante assenze, questa volta ha preparato bene la gara”
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Gazzetta elogia Vanoli: “Tante assenze, questa volta ha preparato bene la gara”
Vanoli si prende 3 punti importantissimi
Eppure l'avvio era stato preoccupante, con la Lazio partita forte e De Gea costretto subito alla doppia parata (impegnativa soprattutto la prima su Zaccagni). I biancocelesti hanno iniziato attaccando con cinque uomini, i tre del reparto offensivo, Cancellieri, Dia e Zaccagni, più le mezzali Basic e un deludente Taylor, srotolando il gioco soprattutto sulle corsie laterali: lo schema preferito era palla ai due esterni, che avevano il compito di provare a sorprendere alle spalle i due terzini viola Dodo e Gosens.
Così sono nati i primi due pericoli laziali dopo una manciata di minuti, il primo da sinistra con Zaccagni (servito da Dia), il secondo con Cancellieri.
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