La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla rosa della Fiorentina. Senza Kean, Fagioli, Gudmundsson, Brescianini, Parisi e Fortini e Rugani di nuovo titolare dopo il disastro di Udine, Paolo Vanoli stavolta ha preparato bene la partita, tornando al 4-1-4-1 con Mandragora play, Fazzini esterno alto e i due mediani, Ndour e Fabbian, uno a cercare di spezzare il gioco altrui e l'altro a galleggiare sulla trequarti. Consapevole della poca qualità dovuta alle assenze, la Viola ha accettato intelligentemente di lasciare il palleggio agli avversari, cercando di sfruttare la superiorità numerica in mezzo per rubare palla e ripartire.