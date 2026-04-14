Il rendimento del tedesco, però, evidenzia un netto contrasto tra le due stagioni in viola . Nel 2024-25 Gosens era stato protagonista con sette gol, imponendosi come leader e guadagnandosi anche la convocazione nella Germania guidata da Julian Nagelsmann . In questa stagione, invece, pur mantenendo una certa incisività nei big match (colpendo squadre come Juventus, Milan e ancora la Lazio), il suo apporto complessivo è calato sensibilmente.

A incidere sono stati soprattutto gli infortuni e le difficoltà generali della squadra: la lesione al retto femorale lo ha tenuto fuori per due mesi, compromettendo continuità e condizione. Anche in Europa il suo contributo è diminuito, senza gol in Conference rispetto ai numeri positivi dell’anno precedente. Gosens non è mai riuscito a ritrovare pienamente la forma e l’impatto della scorsa stagione, diventando così uno dei simboli di un’annata complicata per la Fiorentina e di un potenziale espresso solo a tratti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.