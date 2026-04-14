Il gol decisivo segnato da Robin Gosens contro la Lazio ha un forte valore simbolico: da un lato interrompe un digiuno personale che durava dalla gara d’andata di gennaio, dall’altro pone fine a una lunga astinenza casalinga che si protraeva da quasi un anno. Un segnale importante, soprattutto perché arrivato in un momento chiave per la stagione della Fiorentina.
Corriere Fiorentino
CorFio su Gosens: “Non l’abbiamo mai visto al top, ma è un gol che vale tanto”
Il rendimento del tedesco, però, evidenzia un netto contrasto tra le due stagioni in viola. Nel 2024-25 Gosens era stato protagonista con sette gol, imponendosi come leader e guadagnandosi anche la convocazione nella Germania guidata da Julian Nagelsmann. In questa stagione, invece, pur mantenendo una certa incisività nei big match (colpendo squadre come Juventus, Milan e ancora la Lazio), il suo apporto complessivo è calato sensibilmente.
A incidere sono stati soprattutto gli infortuni e le difficoltà generali della squadra: la lesione al retto femorale lo ha tenuto fuori per due mesi, compromettendo continuità e condizione. Anche in Europa il suo contributo è diminuito, senza gol in Conference rispetto ai numeri positivi dell’anno precedente. Gosens non è mai riuscito a ritrovare pienamente la forma e l’impatto della scorsa stagione, diventando così uno dei simboli di un’annata complicata per la Fiorentina e di un potenziale espresso solo a tratti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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