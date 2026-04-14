Nazione: “Fiorentina, la salvezza è un passo. Così Firenze torna a respirare”

La Fiorentina ottiene una vittoria di enorme peso contro la Lazio , regalando ai tifosi un senso di liberazione: tre punti fondamentali che allontanano sempre più la zona retrocessione. Nonostante una prestazione poco brillante (un solo tiro in porta), ciò che conta è il risultato, che consolida il buon momento della squadra di Vanoli , capace di raccogliere dieci punti nelle ultime quattro partite e avvicinarsi concretamente alla salvezza.

La gara però si mette subito in salita: dopo pochi minuti David de Gea è decisivo con un intervento su Zaccagni, e poco dopo si ripete su Cancellieri. La Lazio di Maurizio Sarri parte aggressiva e mette pressione a una Fiorentina rimaneggiata e in difficoltà nel costruire gioco. I viola resistono e, quando la partita sembra destinata allo 0-0, trovano il guizzo decisivo: azione di Harrison e colpo di testa vincente di Gosens che vale l’1-0.