La Fiorentina ottiene una vittoria di enorme peso contro la Lazio, regalando ai tifosi un senso di liberazione: tre punti fondamentali che allontanano sempre più la zona retrocessione. Nonostante una prestazione poco brillante (un solo tiro in porta), ciò che conta è il risultato, che consolida il buon momento della squadra di Vanoli, capace di raccogliere dieci punti nelle ultime quattro partite e avvicinarsi concretamente alla salvezza.
La Nazione
Nazione: “Fiorentina, la salvezza è un passo. Così Firenze torna a respirare”
La gara però si mette subito in salita: dopo pochi minuti David de Gea è decisivo con un intervento su Zaccagni, e poco dopo si ripete su Cancellieri. La Lazio di Maurizio Sarri parte aggressiva e mette pressione a una Fiorentina rimaneggiata e in difficoltà nel costruire gioco. I viola resistono e, quando la partita sembra destinata allo 0-0, trovano il guizzo decisivo: azione di Harrison e colpo di testa vincente di Gosens che vale l’1-0.
Nella ripresa il copione non cambia molto: Fiorentina attenta a difendere il vantaggio e Lazio poco incisiva, nonostante qualche episodio discusso come il possibile rigore su Noslin poi negato dal VAR. Nel finale è ancora De Gea protagonista con una grande parata su Ratkov, mentre i viola stringono i denti fino al lungo recupero. Al fischio finale arriva una vittoria sofferta ma fondamentale, che permette alla Fiorentina di respirare e vedere sempre più vicino il traguardo della salvezza. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA