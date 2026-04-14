Gazzetta: “Lazio, formazione poco logica. E la Fiorentina dice grazie”

La differenza la fanno le motivazioni, che incidono sulla testa e pure sulle gambe. Quelle che hanno spinto la Fiorentina ad andare oltre l'emergenza, archiviare in fretta la batosta di Conference contro il Crystal Palace e sfruttare la sfida per portarsi a +8 sulla zona rossa a sei giornate dalla fine. E quelle che non ha avuto una Lazio sgonfia e forse con la testa già alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta della prossima settimana, una squadra che galleggia a metà classifica senza timori ma pure senza obiettivi.