Gazzetta: “Ecco quanto aveva chiesto Fiorentina all’Atalanta per cedere Gosens”

Zalewski sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta di Ivan Juric. Il no della Fiorentina per Robin Gosensha spingo la famiglia Percassi a optare per questo piano B, costato 17 mln. La Gazzetta dello Sport rivela la cifra che la dirigenza viola avrebbe chiesto alla Dea per cedere il tedesco, prima di renderlo incedibile: