Gazzetta: “Ecco quanto aveva chiesto Fiorentina all’Atalanta per cedere Gosens”

Zalewski sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta di Ivan Juric. Il no della Fiorentina per Robin Gosensha spingo la famiglia Percassi a optare per questo piano B, costato 17 mln. La Gazzetta dello Sport rivela la cifra che la dirigenza viola avrebbe chiesto alla Dea per cedere il tedesco, prima di renderlo incedibile:
Un esterno di centrocampo, principalmente per la corsia mancina, era da sempre uno dei due obiettivi "centrali" e la trattativa con l'Inter per Zalewski è stata molto veloce grazie ad una congiuntura di eventi: una volta deciso di far diventare l'esterno la priorità in ordine cronologico - anche per agevolare le ultime riflessioni prima di mollare definitivamente la pista Muniz e avere il tempo di impostare la trattativa per Krstovic - l'Atalanta ha incontrato la totale disponibilità della controparte interista di cedere il polacco (al contrario di quanto successo con la Fiorentina quando si è parlato di Gosens). E questo per una cifra che consente all'Inter un'ottima plusvalenza (era stato riscattato dalla Roma per 6,5 milioni), ma è in linea con le tendenze di mercato. Basti pensare che per Gosens, prima di dichiararlo incedibile, il club viola aveva ipotizzato una cifra superiore ai 20 milioni, come il Porto per Francisco Moura, un altro degli esterni monitorati dagli uomini mercato nerazzurri.
