L’Atalanta si prepara ad accogliere Nicola Zalewski dall’Inter: l’esterno, riscattato dai nerazzurri per 6,5 milioni soltanto pochi mesi fa, verrà ceduto a titolo definitivo per circa 17 milioni. Un’operazione lampo che garantisce all’Inter una plusvalenza netta di circa 10,5 milioni, rendendo felici tutte le parti coinvolte: il giocatore, che a Bergamo troverà più spazio, il club di Juric, che aggiunge un giovane di prospettiva, e i nerazzurri, che incassano subito un profitto.
L’Atalanta alla fine prende Zalewski e lo paga più di Gosens: l’Inter esulta
Niente Gosesen, ecco chi prende la squadra allenata da Juric
Il colpo Zalewski si inserisce nella strategia dell’Atalanta, da sempre attenta a puntare su giovani da valorizzare. La società bergamasca, infatti, nelle scorse settimane aveva già dimostrato la volontà di investire con decisione: lo dimostra l’offerta da 12 milioni rifiutata dalla Fiorentina per Robin Gosens, considerato incedibile da Pioli e dalla dirigenza viola.
Importante sottolineare anche che l’operazione Zalewski è totalmente indipendente da quella legata ad Ademola Lookman, attaccante nigeriano al centro di valutazioni future: per ora, il suo destino resta in stand-by, mentre l’Atalanta stringe i tempi per il nuovo rinforzo sulle fasce. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
