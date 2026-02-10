Gazzetta: “Ecco quante partite salterà Albert Gudmundsson”

Il derby è un vero spartiacque della stagione ed è quella l'occasione da mettere nel mirino per il ritorno dell'islandese. Il guaio fisico di Gud, anche se non grave, aggiunge comunque un problema alla già complicata situazione della Fiorentina che è terzultima in Serie A a meno tre lunghezze dal Lecce che è a 21 punti. «Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-legamentose acute a carico della caviglia sinistra - recita il report medico del club - e il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni».