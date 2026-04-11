Gazzetta: “Doppia seduta per chi è rimasto a Firenze. Pongracic da valutare”

Le ultime dal Viola Park in vista del posticipo di Serie A

Redazione VN 11 aprile - 07:10

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Crystal Palace, la Fiorentina è tornata ad allenarsi in vista della sfida di lunedì contro la Lazio. Per coloro che sono rimasti a Firenze la seduta è stata doppia al Viola Park.

Kean, Solomon, Parisi e Fortini hanno intensificato gli allenamenti per poter far parte della gara al Franchi. Oltre al centravanti, sarebbe importante per Vanoli recuperare Parisi e Solomon visto le assenze di Gudmundsson e Fagioli per squalifica.

Chi invece è rientrato da Londra ha fatto la consueta seduta di scarico. Saranno da verificare le condizioni di Pongracic, uscito per un fastidio in via precauzionale.