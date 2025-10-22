Gazzetta: “Dopo Gimenez basta, Rocchi stanco. L’idea per fermare i simulatori”

Durante la trasmissione Open Var, l’ex arbitro Andrea De Marco, oggi trait d’union tra la CAN e le società di Serie A e B, ha sottolineato il problema crescente delle simulazioni e dell’accentuazione dei contatti in campo, fenomeno già denunciato dal designatore Gianluca Rocchi. De Marco ha preso spunto dall’episodio tra Parisi e Gimenez in Milan-Fiorentina, sottolineando come alcuni giocatori reagiscano in maniera esagerata ai contatti minimi, simulando colpi violenti per influenzare le decisioni arbitrali. Secondo lui, tali atteggiamenti non dovrebbero essere premianti e la Commissione sta valutando provvedimenti per evitare che si ripetano, già a partire dalla prossima giornata di campionato.