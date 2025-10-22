Caso Vlahovic, archiviati i 30 tifosi della Fiorentina accusati di cori razzisti

La procura , che inizialmente aveva chiesto un decreto penale di condanna , ha poi mutato posizione, ritenendo che “l’intonare un coro discriminatorio non integra gli estremi del reato” . Il gup del Tribunale di Torino ha condiviso la richiesta, ponendo così fine al caso.

Soddisfatti i legali Fabio Generini e Francesco Stefani, difensori di due degli ultrà coinvolti:"È una decisione giusta - spiegano - perché il coro era stato contestato sulla base di un video di appena 10-15 secondi e di soli labiali, elementi non sufficienti a sostenere un’accusa di istigazione all’odio per motivi razziali o religiosi".