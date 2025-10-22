Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Dentro la crisi dell’attacco viola, CorSport: “Fiorentina, quella è la porta”

Corriere dello Sport

Dentro la crisi dell’attacco viola, CorSport: “Fiorentina, quella è la porta”

Dentro la crisi dell’attacco viola, CorSport: “Fiorentina, quella è la porta” - immagine 1
I numeri degli attaccanti viola fanno paura
Redazione VN

La Fiorentina sta vivendo l’inizio di stagione più complicato dell’era Commisso, con la classifica che riflette le difficoltà evidenti della squadra. Il problema principale è la crisi realizzativa: i viola hanno segnato appena 5 gol in sette giornate, meglio solo di squadre come Verona, Pisa, Parma e Genoa. Anche i tiri nello specchio della porta sono pochi, appena 15, quasi il triplo in meno rispetto al Napoli, capolista in questa statistica. La scarsa pericolosità offensiva è il sintomo di una squadra che fatica a creare occasioni da gol.

Il dato sugli Expected Goals (xG) evidenzia ulteriormente le difficoltà: la Fiorentina avrebbe dovuto segnare circa 8 gol, ma ne ha realizzati soltanto 5, mostrando così sia una scarsa qualità nelle conclusioni sia problemi di concretezza e fiducia. La situazione è aggravata dal fatto che l’attacco è stato rinforzato durante il mercato estivo con investimenti importanti: Kean, Piccoli, Dzeko e Gudmundsson rappresentano ingaggi e trasferimenti significativi che, al momento, non stanno producendo i risultati attesi sul campo.

Serve dunque una svolta immediata. La trasferta di Vienna contro un Rapid in crisi rappresenta un’occasione per ritrovare fiducia e precisione sotto porta, in vista della sfida interna contro un Bologna già più avanti in classifica. Pioli è consapevole dell’urgenza e sta preparando la squadra a un ciclo di partite molto impegnativo, sia fisicamente sia mentalmente, sapendo che per risollevare la stagione non basta giocare bene: ora è il momento di vincere e cambiare rotta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Gazzetta: “Fiorentina, che succede in attacco? A Vienna chi al posto di Kean?”
Il mental coach: “Vi spiego perché l’esonero di Pioli non servirebbe a niente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA