Gazzetta: “Così Paolo Vanoli gestirà Moise Kean in vista dell’Inter”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla gestione dell'attacco viola in vista di giovedì. In avanti possibile di nuovo l'impiego di Roberto Piccoli, chiamato agli straordinari nell'ultimo periodo e autore di un gran gol a Cremona. Vanoli lo ha definito un «diamante grezzo» e starà comunque a lui impreziosire la serata europea.

Moise Kean, reduce dall'infortunio alla tibia, in linea di massima, sarà gestito così: qualche minuto domani sera contro il Rakow per poi puntare alla titolarità domenica contro l'Inter. Deve riprendere un po' di minutaggio perché a Cremona era convocato, ma è rimasto in panchina. Vanoli aveva pensato a lui come ultimo cambio, poi ha dovuto però rivedere i piani in extremis. Spazio in corsa domani sera anche per Gudmundsson che ha segnato sia all'andata sia con la Cremonese.