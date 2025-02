Gazzetta: Comuzzo-Pongracic, dopo l’alternanza sarà l’ora della convivenza?

La difesa della Fiorentina ha fin qui cambiato volto diverse volte. Con Ranieri titolare fisso Comuzzo e Pongracic si sono sempre alternati, ma potremmo finalmente vedere una coppia inedita. Il giovane classe 2005 è stata una vera sorpresa, fermando anche gli avversari più temibili e per questo si è fatto notare da diversi club, come il Napoli che a gennaio avrebbe speso 30 milioni per portarlo in rosa. Nel frattempo il neo arrivato Pongracic faticava anche a causa degli infortuni. Ora però è tornato su alti livelli. Dunque, cosa farà Palladino?

Il tecnico viola potrebbe far rifiatare Ranieri, ritornare alla sua tanto amata difesa a tre, oppure optare per Comuzzo terzino destro come ha già fatto contro l'Inter. In queste ipotesi non c'è da dimenticare Pablo Marì, arrivato con il mercato di gennaio, e Mati Moreno che ha avuto fin qui poco spazio.