Gazzetta: “Commisso ha chiamato Pioli. A Pradè non conviene esonerarlo”

La Gazzetta dello sport sul futuro di Stefano Pioli
Per uscire da una situazione da incubo serve innanzitutto compattezza, unità, spirito di squadra e di sacrificio. E forse anche un po' di fortuna che finora è arrivata solo nel finale col Bologna con la conquista dei due rigori. Pioli gode della fiducia di un club che in loco ha solo Ferrari, Pradè e Goretti. Il presidente Rocco Commisso vuole tornare in Italia, ma non si sa quando lo farà. Commisso si sente col tecnico al quale non fa mancare il sostegno.

Resta anche il contestatissimo uomo mercato Pradè, entrato nel mirino della tifoseria. Logico che si debba muovere tra i carboni ardenti. Quindi qualsiasi mossa, vedi ricerca altri allenatori, gli è sconsigliata. Ma è chiaro che l'aggiunta di un collante tra club e spogliatoio servirebbe a una squadra che deve farsi forza col carisma dei leader De Gea, Gosens, Ranieri, Mandragora, Pongracic, Mari. Si intuisce che Pioli di loro, come del bomber Moise Kean, e dell'esterno destro Dodò difficilmente fa a meno.

Sostanzialmente otto maglie sono assegnate, quasi nove, considerato il ruolo di regista di Nicolussi Caviglia. Sono loro che devono aiutare la Fiorentina a tirarsi fuori presto dai guai. Serve il carattere, la leadership, la voglia di uscire da questa situazione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

