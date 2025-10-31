Gazzetta: “Commisso ha chiamato Pioli. A Pradè non conviene esonerarlo”

Per uscire da una situazione da incubo serve innanzitutto compattezza, unità, spirito di squadra e di sacrificio. E forse anche un po' di fortuna che finora è arrivata solo nel finale col Bologna con la conquista dei due rigori. Pioli gode della fiducia di un club che in loco ha solo Ferrari, Pradè e Goretti. Il presidente Rocco Commisso vuole tornare in Italia, ma non si sa quando lo farà. Commisso si sente col tecnico al quale non fa mancare il sostegno.