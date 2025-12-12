Gazzetta avvisa: “La Fiorentina non è guarita, ha preso solo una medicina”

Viola News
L'analisi della Gazzetta dello Sport
Redazione VN

Quarantanove giorni dopo, la Fiorentina riscopre il dolce gusto della vittoria. Contro la Dinamo Kiev è arrivata la risposta seria che ci si aspettava dopo la tremenda sconfitta con il Sassuolo e prima della delicatissima sfida con il Verona.

Il successo di ieri serve a irrobustire la classifica della Conference League, ma soprattutto a guardare con un pizzico di fiducia in più alla prossima partita di campionato e al futuro. La Fiorentina non è guarita, ovviamente, ma ha preso una medicina che le consente di stare meglio qualche giorno.

In questo momento è già una bellissima sensazione. Il cammino sarà lungo, ma si fa passo dopo passo affrontando con attenzione e impegno ogni allenamento e ogni gara. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

