La Gazzetta dello Sport avvisa la Fiorentina sulla forza dell'attaccante del Rakow, Jonatan Braut Brunes cugino di Haaland. Sarà lui il principale pericolo di questa sera:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta avvisa la Fiorentina: “Fai molta attenzione a questo giocatore del Rakow”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta avvisa la Fiorentina: “Fai molta attenzione a questo giocatore del Rakow”
L'avvertimento del noto quotidiano
L'attaccante Jonatan Braut Brunes è nato 17 giorni dopo Erling Haaland, è norvegese come lui e con il celebre. numero nove del City condivide anche una parte del patrimonio genetico. I due sono cugini e tanto basta per spaventare gli avversari di turno, che non si tranquillizzano quando fanno ricorso alle statistiche del meno famoso in famiglia: 20 gol in stagione con il Rakow, sulla carta è lui lo scoglio da superare per la Fiorentina negli ottavi di Conference League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA