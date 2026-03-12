Gazzetta avvisa la Fiorentina: “Fai molta attenzione a questo giocatore del Rakow”

Viola News
L'avvertimento del noto quotidiano
La Gazzetta dello Sport avvisa la Fiorentina sulla forza dell'attaccante del Rakow, Jonatan Braut Brunes cugino di Haaland. Sarà lui il principale pericolo di questa sera:

L'attaccante Jonatan Braut Brunes è nato 17 giorni dopo Erling Haaland, è norvegese come lui e con il celebre. numero nove del City condivide anche una parte del patrimonio genetico. I due sono cugini e tanto basta per spaventare gli avversari di turno, che non si tranquillizzano quando fanno ricorso alle statistiche del meno famoso in famiglia: 20 gol in stagione con il Rakow, sulla carta è lui lo scoglio da superare per la Fiorentina negli ottavi di Conference League.

