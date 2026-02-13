Gazzetta avverte: “Kean difficile da trattenere anche con la permanenza in A”

Tutto è in gioco con il presente e il futuro che si intrecciano , fra il destino del club nel suo insieme e quello dei singoli giocatori. Situazioni diverse fra loro ma che trasformano le ultime quattordici giornate di campionato in una battaglia costante per la permanenza in Serie A.

L'ambizione della società, l'importanza del monte ingaggi, il livello di alcuni calciatori e situazioni contrattuali legate alla non retrocessione trasformano in molti casi la speranza di salvezza in assoluta necessità, di gruppo e singolarmente. La Fiorentina ha calciatori che percepiscono 3 milioni a stagione come De Gea, più di 2 Gudmundsson e quasi la stessa cifra per Gosens.

E poi c'è il grande tema di Moise Kean che guadagna 4 milioni e ha una clausola rescissoria da 62, valida nei primi 15 giorni di luglio. Una condizione che mette il centravanti già in bilico e difficile da trattenere in viola, perfino con la certezza della Serie A. Sono temi e argomenti quasi inediti e certamente rari per una squadra che è terzultima in classifica e costruita per obiettivi completamente diversi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.