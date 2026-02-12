Viola News
De Zerbi torna in Italia? Forse no, Gazzetta: in pole per una squadra inglese

Sfuma già la suggestione viola?
Il sogno De Zerbi per la Fiorentina sfuma già dopo poche ore? Secondo la Gazzetta dello Sport è possibile. La rosea dedica un focus questa mattina al tecnico bresciano indicandolo come in pole per la panchina del Tottenham:

Così alla fine, anche il bollente De Zerbi, che si vantava di aver tenuto duro pure sotto le bombe di Donetsk ai tempi dello Shakhtar e dell’invasione russa dell’Ucraina, ha deciso di fare un passo indietro. Non si tratta di un fallimento e del bresciano si parla già per il Tottenham, che ha appena tagliato il danese Frank, forse più per giugno che per l’immediato.

