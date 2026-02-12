Il sogno De Zerbi per la Fiorentina sfuma già dopo poche ore? Secondo la Gazzetta dello Sport è possibile. La rosea dedica un focus questa mattina al tecnico bresciano indicandolo come in pole per la panchina del Tottenham:
De Zerbi torna in Italia? Forse no, Gazzetta: in pole per una squadra inglese
Sfuma già la suggestione viola?
Così alla fine, anche il bollente De Zerbi, che si vantava di aver tenuto duro pure sotto le bombe di Donetsk ai tempi dello Shakhtar e dell’invasione russa dell’Ucraina, ha deciso di fare un passo indietro. Non si tratta di un fallimento e del bresciano si parla già per il Tottenham, che ha appena tagliato il danese Frank, forse più per giugno che per l’immediato.
