Felipe Melo: “Alla Fiorentina stavo bene. Mutu fortissimo e imparo da Prandelli”

Felipe Melo, ex giocatore della Fiorentina, è stato intervistato a Tuttosport. Ecco le sue parole:
Se mi manca l'Italia? Ogni giorno, da voi sono stato benissimo: è un pensiero fisso. Penso alla Fiorentina, alla Juve, all’Inter. Sono stato bene ovunque, pur con alti e bassi. Ho vissuto tanti momenti, un giorno tornerò e lo farò da allenatore. Campioni più forti con cui ho giocato? Mutu alla Fiorentina, Buffon, Chiellini, Del Piero e Cannavaro alla Juve. Tutti fortissimi, tutti leggendari per la carriera che sono riusciti a fare. Da quali allenatori voglio imparare? Spero di poter prendere un po’ da Prandelli, che tatticamente era un maestro. E poi Mancio: c’è sempre stato un rapporto splendido con lui. Aggiungo anche Unai Emery e Fernando Diniz, che ora è al Vasco da Gama. Vorrei essere un mix di tutti loro
