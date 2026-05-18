Gazzetta analizza: “L’infortunio di Parisi è stata la svolta per la Fiorentina”

L'infortunio di Parisi alla mezz'ora, molto brutto, è la svolta: entra Harrison e subito scatena l'azione gol

La Fiorentina esce sempre bene dagli assalti con un palleggio stretto che costringe la Juve a rincorrere . L'infortunio di Parisi alla mezz'ora, molto brutto, è la svolta: entra Harrison e subito scatena l'azione gol, illuminata dalla visione di Solomon per l'accorrente Ndour.

Di Gregorio beffato sul primo palo: attrezzato solo per i miracoli, ma la vita sono anche palloni facili. La Juve capisce che potrebbe ricadere nell'errore fatto col Verona e non solo, cioè non forzare, sicura che il gol arriverà: quindi si lancia, ma sconsideratamente, con aggressione mai ragionata e il solito giropalla inutile davanti all'area. Difendersi è facile. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.