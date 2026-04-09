La Fiorentina arriva a Londra per l’andata dei quarti di Conference League con diverse assenze pesanti, tra cui Kean, ancora alle prese con problemi alla tibia, oltre a Parisi e Solomon. Una formazione con assenze pesanti quindi, ma la squadra è ormai abituata a queste difficoltà, avendo raggiunto comunque i quarti in condizioni simili. Come scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono però anche segnali positivi, come il contributo di Gudmundsson e i rientri di Dodò e Mandragora. In attacco fiducia a Piccoli, decisivo nell’ultimo turno.
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Gazzetta: “A Londra bisogna sopravvivere. Quante assenze, ma niente alibi”
Il clima nel sud di Londra sarà infuocato, ma la Fiorentina di Vanoli non può sbagliare
Vanoli sottolinea l’importanza del doppio confronto e del ritorno a Firenze, mentre a Londra servirà sopravvivere all’ambiente caldo del Selhurst Park. La squadra ha mostrato progressi negli ultimi mesi, allontanandosi sensibilmente dalla zona retrocessione, anche se la salvezza non è ancora certa.
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