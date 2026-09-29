La Fiorentina ha segnato poco soprattutto a causa dell’avvio difficile: nelle prime due giornate contro Roma e Frosinone ha incassato sette reti senza trovarne nessuna. Dopo l’esonero di Fabio Grosso e l’arrivo di Paolo Vanoli, la squadra ha mostrato una maggiore pericolosità offensiva e numeri più equilibrati.

Tra i centravanti manca ancora il gol di Beto, apparso meno avanti di Pellegrino sul piano della condizione. La sua carriera, però, suggerisce che possa dare un contributo importante una volta entrato in forma. Ora è impegnato con la Guinea-Bissau; alla ripresa del campionato, a Genova, dovrebbe partire titolare ancora Pellegrino. Beto potrebbe comunque rivelarsi decisivo anche a partita in corso.

Vanoli si aspetta più gol anche dagli esterni Gnonto e Njie, entrambi sostenuti dalla fiducia del tecnico. Gnonto, dopo una stagione da una sola rete con il Leeds e una precedente da nove gol, ha già segnato in Coppa Italia. Nella stessa competizione sono andati a segno anche Pellegrino, Ranieri, Ndour e Pedro Gonçalves. Proprio dal portoghese, forte dei suoi numeri allo Sporting, si attende un salto di qualità: la sosta sarà utile per migliorare la sua condizione atletica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.