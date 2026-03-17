Gazzetta: “4 gol, nonostante l’assenza di Kean. Finalmente Roberto Piccoli!”

La Gazzetta dello Sport su Roberto Piccoli

Redazione VN 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 08:16)

La Fiorentina cala il poker per la salvezza, mettendo nei guai la Cremonese e Davide Nicola: il futuro del tecnico, contestatissimo allo Zini dopo il pesante 4-1, è appeso a un filo, con Marco Giampaolo in pole (l'alternativa è Gotti) per sostituirlo. La scelta è nelle mani del patron Arvedi che già oggi potrebbe decidere per l'esonero.

I numeri sono impietosi: undicesima sconfitta nel 2026, 4 punti in 15 partite e 5 gol fatti, terzultimo posto a -3 dal Lecce. La Viola invece balza a +4 sulla zona retrocessione e si mette quattro squadre alle spalle. Quattro come le reti segnate in una delle sue migliori partite nonostante l'assenza di Moise Kean, in panchina e nemmeno subentrato, e con Roberto Piccoli finalmente protagonista nella serata più importante.

Gol e assist di tacco per Gudmundsson, che ha partecipato alla festa insieme a Parisi e Dodo. Un successo importante per la classifica e per il morale, il modo migliore per prepararsi al ritorno degli ottavi di Conference dopo il successo dell'andata al Franchi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.