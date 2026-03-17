CorSport: “Piccoli, visto l’esborso estivo, sarà centrale anche nel futuro viola”

Roberto Piccoli si prende la Fiorentina

Redazione VN 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 08:00)

La Fiorentina cercava “piccoli passi” verso la salvezza, come richiesto da Paolo Vanoli, e a Cremona è arrivato un contributo decisivo proprio da Roberto Piccoli. Il suo gol del 2-0 ha avuto un peso enorme, sia per indirizzare la partita sia a livello personale: l’attaccante non segnava in Serie A da gennaio e arrivava da settimane difficili, tra critiche e aspettative legate all’importante investimento fatto dal club. Una risposta arrivata nel momento più delicato, quasi come un’ultima chiamata.

La sua prestazione è stata la solita, fatta di fisicità e duelli, ma impreziosita da una giocata decisiva: sul lancio di Gosens, Piccoli ha attaccato bene la profondità e ha superato Audero con un tocco morbido di prima intenzione. Un gesto semplice ma efficace, che ha mostrato lucidità e istinto. Nella ripresa, ha completato la sua serata con un assist di tacco per il gol di Gudmundsson, contribuendo così in modo diretto a due delle quattro reti viola nello scontro salvezza.

Difficile dire se la serata da protagonista di Cremona possa sbloccare mentalmente un colpo che gioco forza - anche per la difficoltà di un'operazione di mercato in uscita che non sia sanguinosa in estate, visto l'esborso fatto ad agosto scorso - sarà centrale anche nella Fiorentina del futuro. Se la Fiorentina riuscirà a salvarsi, questa vittoria contro la Cremonese e il contributo decisivo di Piccoli potrebbero diventare uno dei momenti chiave dell’intera stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.