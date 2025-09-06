Franchi, il comitato in Prefettura valuta l’aumento dei biglietti per gli ospiti

Nel pomeriggio di ieri in Prefattura si è riunito il comitato per la sicurezza degli spettacoli. Al centro dell'incontro la decisione sul numero di tagliandi da concedere alla tifoseria ospite all'Artemio Franchi. La speranza è quella di aumentarli (fino a raddoppiarli) rispetto ai 350 della passata stagione.
Ancora però non sono state prese decisioni definitive. Sabato 13 settembre la Fiorentina disputerà la prima gara stagionale casalinga e per quella data dovrà essere fatta un'attenta valutazione in merito all'ordine pubblico. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
