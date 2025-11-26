Franchi, è scontro: Cgil, Cisl e Uil denunciano la non trasparenza del progetto

Secondo Fillea-Cgil e Feneal-Uil, sul Franchi il progetto "cantiere trasparente" non viene applicato

Redazione VN 26 novembre 2025 (modifica il 26 novembre 2025 | 08:28)

La sicurezza nei cantieri dello stadio Artemio Franchi è tornata sotto i riflettori a Firenze, come riportato dal Corriere Fiorentino. I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno denunciato durante l’audizione in commissione consiliare Lavoro il mancato rispetto del protocollo “cantiere trasparente”, previsto per monitorare in tempo reale lavoratori, aziende, ore di lavoro e formazione obbligatoria.

Secondo Marco Carletti (Fillea-Cgil) e Luca Vomero (Feneal-Uil), sul Franchi il progetto non viene applicato, nonostante gli accordi stipulati con le ditte. La capogruppo di Fd, Cecilia Del Re, ha sottolineato come non sia stata ancora firmata la convenzione con la Cassa Edile, quasi due anni dopo l’avvio dei lavori, mentre Alessandro Draghi (FdI) e Massimo Sabatini (lista Schmidt) hanno evidenziato una mancanza di trasparenza, denunciando l’impossibilità di effettuare sopralluoghi autorizzati sul cantiere.

L’assessore al Lavoro Dario Danti ha replicato che il protocollo è stato firmato il 25 febbraio scorso con sindacati, USL, Ispettorato del Lavoro, Ance e Confapi, e che l’applicazione dello strumento “cantiere trasparente” è in corso di definizione. Le ditte dello stadio, ha aggiunto, dovranno interfacciarsi con la piattaforma messa a disposizione dalla Cassa Edile di Firenze.