Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Franchi, è scontro: Cgil, Cisl e Uil denunciano la non trasparenza del progetto

news viola

Franchi, è scontro: Cgil, Cisl e Uil denunciano la non trasparenza del progetto

Franchi, è scontro: Cgil, Cisl e Uil denunciano la non trasparenza del progetto - immagine 1
Secondo Fillea-Cgil e Feneal-Uil, sul Franchi il progetto "cantiere trasparente" non viene applicato
Redazione VN

La sicurezza nei cantieri dello stadio Artemio Franchi è tornata sotto i riflettori a Firenze, come riportato dal Corriere Fiorentino. I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno denunciato durante l’audizione in commissione consiliare Lavoro il mancato rispetto del protocollo “cantiere trasparente”, previsto per monitorare in tempo reale lavoratori, aziende, ore di lavoro e formazione obbligatoria.

Secondo Marco Carletti (Fillea-Cgil) e Luca Vomero (Feneal-Uil), sul Franchi il progetto non viene applicato, nonostante gli accordi stipulati con le ditte. La capogruppo di Fd, Cecilia Del Re, ha sottolineato come non sia stata ancora firmata la convenzione con la Cassa Edile, quasi due anni dopo l’avvio dei lavori, mentre Alessandro Draghi (FdI) e Massimo Sabatini (lista Schmidt) hanno evidenziato una mancanza di trasparenza, denunciando l’impossibilità di effettuare sopralluoghi autorizzati sul cantiere.

L’assessore al Lavoro Dario Danti ha replicato che il protocollo è stato firmato il 25 febbraio scorso con sindacati, USL, Ispettorato del Lavoro, Ance e Confapi, e che l’applicazione dello strumento “cantiere trasparente” è in corso di definizione. Le ditte dello stadio, ha aggiunto, dovranno interfacciarsi con la piattaforma messa a disposizione dalla Cassa Edile di Firenze.

Leggi anche
Gazzetta: “Dzeko scalda i motori. Contro l’AEK un indizio per il campionato”
Jovic ma non solo, cosa lega la storia della Fiorentina a quella dell’AEK Atene

© RIPRODUZIONE RISERVATA