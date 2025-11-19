A tre giorni dalla sfida contro la Juventus, il “mezzo” Franchi non è ancora del tutto esaurito: mancano circa 2.500 biglietti per raggiungere la capienza massima attuale di 21.500 spettatori. È un dato insolito rispetto al passato, quando contro i bianconeri la prevendita si esauriva rapidamente, ma la situazione attuale della squadra ha inevitabilmente raffreddato l’entusiasmo. Resta però immutato il peso della partita, sempre molto sentita dall’ambiente viola.
Franchi, CorSport: "Ecco quanti biglietti mancano per il tutto esaurito"
Intanto Vanoli ha riportato la squadra in campo al Viola Park, iniziando la preparazione specifica per la gara. Dei nazionali è già rientrato Gudmundsson, mentre Pongracic si unirà ai compagni nella doppia seduta odierna. Fortini, Comuzzo, Sohm e Dzeko torneranno a Firenze oggi ma solo domani dovrebbero rientrare pienamente in gruppo.
Capitolo infortunati: resta da valutare Robin Gosens, fermo da fine ottobre per una lesione muscolare e ancora impegnato in lavoro differenziato. La speranza era di recuperarlo almeno per la panchina contro la Juventus, ma la sua presenza dipenderà dall’eventuale ritorno in gruppo già nella seduta di oggi. Lo scrive il Corriere dello Sport.
