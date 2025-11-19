Franchi, CorSport: “Ecco quanti biglietti mancano per il tutto esaurito”

A tre giorni dalla sfida contro la Juventus, il “mezzo” Franchi non è ancora del tutto esaurito: mancano circa 2.500 biglietti per raggiungere la capienza massima attuale di 21.500 spettatori. È un dato insolito rispetto al passato, quando contro i bianconeri la prevendita si esauriva rapidamente, ma la situazione attuale della squadra ha inevitabilmente raffreddato l’entusiasmo. Resta però immutato il peso della partita, sempre molto sentita dall’ambiente viola.