Franchi, arrivano le maxi travi. Ma adesso siamo al bivio, bisogna accelerare

Parallelamente proseguono altri interventi, come la realizzazione dei micropali all’interno della curva e la preparazione delle gradinate prefabbricate, che saranno installate in una fase successiva. Resta però il nodo burocratico: per lavorare anche di notte servono deroghe commissariali legate al decreto sport, ma la nomina del super commissario per gli stadi di Euro 2032 non è ancora formalizzata. Il tempo stringe: entro fine luglio la Figc dovrà indicare alla Uefa le città ospitanti e Firenze è in corsa. Per restare competitiva e non perdere risorse strategiche, ora il Franchi non può più permettersi altri ritardi. Lo scrive la Nazione.
